Udinese-Roma, programma e telecronisti Dazn Serie A 2020/2021 (Di sabato 3 ottobre 2020) Il programma e i telecronisti di Udinese-Roma, match valido per la terza giornata di Serie A 2020/2021. Alla Dacia Arena i friulani cercheranno di conquistare i primi punti stagionali contro i giallorossi che dal canto loro vanno ancora a caccia di una vittoria in questo campionato. Entrambe vogliono un successo per rilanciare le proprie ambizioni dopo un avvio negativo, calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 3 ottobre. Udinese-Roma sarà visibile in diretta tv su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Roberto Cravero. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Ile idi, match valido per la terza giornata di. Alla Dacia Arena i friulani cercheranno di conquistare i primi punti stagionali contro i giallorossi che dal canto loro vanno ancora a caccia di una vittoria in questo campionato. Entrambe vogliono un successo per rilanciare le proprie ambizioni dopo un avvio negativo, calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 3 ottobre.sarà visibile in diretta tv sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Roberto Cravero.

OfficialASRoma : C'è stato un #UdineseRoma in cui ha fatto tutto Rizzitelli ?? - ansacalciosport : Udinese: Gotti 'inizio pessimo,peggio non si poteva'. La Roma meritava di ottenere due vittorie,Pedro giocatore sup… - zazoomblog : Udinese-Roma diretta tv e streaming dove vedere il match oggi - #Udinese-Roma #diretta #streaming - siamo_la_Roma : ??? #Mayoral arriva ma non gioca subito ?????????????? #Smalling in fase di stallo ?? #Fonseca pensa all'#Udinese: 'Non sa… - salvione : Diretta Udinese-Roma ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming -