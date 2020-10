Tommaso Zorzi, lite furiosa con Aurora Ramazzotti: “Carattere di m****” (Di sabato 3 ottobre 2020) Tommaso Zorzi, lite furiosa con Aurora Ramazzotti: “Carattere di m****”. L’influencer ha parlato del suo rapporto con la figlia di Eros e Michelle all’interno del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi oggi nella casa del Grande Fratello Vip ha parlato un po’ con i suoi coinquilini per quello che è accaduto ieri sera durante la puntata. … L'articolo Tommaso Zorzi, lite furiosa con Aurora Ramazzotti: “Carattere di m****” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 3 ottobre 2020)con: “Carattere di m****”. L’influencer ha parlato del suo rapporto con la figlia di Eros e Michelle all’interno del Grande Fratello Vipoggi nella casa del Grande Fratello Vip ha parlato un po’ con i suoi coinquilini per quello che è accaduto ieri sera durante la puntata. … L'articolocon: “Carattere di m****” proviene da YesLife.it.

