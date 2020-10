Tentata rapina ad imprenditore di Sant’Egidio: interrogazione di Cirielli e Lamorgese (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministero dell’Interno Luciana Lamorgese dopo l’episodio di violenza, verificatosi il 24 settembre scorso, all’interno di un’abitazione in Via Ugo Foscolo, nella frazione “San Lorenzo”, a Sant’Egidio del Monte Albino”. Lo annuncia, in una nota, il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli (FdI): “Quel giorno quattro extracomunitari di origine africana, dopo aver addormentato il cane e forzato il cancello di ingresso, hanno fatto irruzione nella casa di un giovane imprenditore della zona per compiere una rapina. Due di loro erano armati di spranghe di ferro, uno aveva il coltello e un altro la pistola. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Presenterò un’parlamentare al Ministero dell’Interno Lucianadopo l’episodio di violenza, verificatosi il 24 settembre scorso, all’interno di un’abitazione in Via Ugo Foscolo, nella frazione “San Lorenzo”, a Sant’Egidio del Monte Albino”. Lo annuncia, in una nota, il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo(FdI): “Quel giorno quattro extracomunitari di origine africana, dopo aver addormentato il cane e forzato il cancello di ingresso, hanno fatto irruzione nella casa di un giovanedella zona per compiere una. Due di loro erano armati di spranghe di ferro, uno aveva il coltello e un altro la pistola. ...

