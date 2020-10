Salvini non tornerà a Catania da solo (Di sabato 3 ottobre 2020) Quella mano sulla spalla accompagnata da un “Caro, Matteo...” aveva separato i loro destini. Giuseppe Conte il 20 agosto 2019 aveva dato a Salvini dell’irresponsabile per aver aperto una crisi di governo solo per “interessi personali e di partito”. Ora è trascorso oltre un anno ma questa scena è sempre lì, nella mente del leader leghista, che cerca la rivincita. E questa mattina ne ottiene un assaggio nel tribunale di Catania, dove c’è stata la prima udienza del caso Gregoretti, la nave lasciata in mare con 131 migranti a bordo quando era ministro dell’Interno. L’udienza viene rinviata al 20 novembre e al 4 dicembre quando diversi membri degli ultimi due Governi guidati da Giuseppe Conte, compreso il premier, dovranno recarsi in tribunale per essere ascoltati ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Quella mano sulla spalla accompagnata da un “Caro, Matteo...” aveva separato i loro destini. Giuseppe Conte il 20 agosto 2019 aveva dato adell’irresponsabile per aver aperto una crisi di governoper “interessi personali e di partito”. Ora è trascorso oltre un anno ma questa scena è sempre lì, nella mente del leader leghista, che cerca la rivincita. E questa mattina ne ottiene un assaggio nel tribunale di, dove c’è stata la prima udienza del caso Gregoretti, la nave lasciata in mare con 131 migranti a bordo quando era ministro dell’Interno. L’udienza viene rinviata al 20 novembre e al 4 dicembre quando diversi membri degli ultimi due Governi guidati da Giuseppe Conte, compreso il premier, dovranno recarsi in tribunale per essere ascoltati ...

