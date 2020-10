Rebecchini: «Città bloccata. Raggi e l'Expo? Uno spot» (Di sabato 3 ottobre 2020) Chi più di lui? Io ogni giorno leggo di Zaia che si batte per la sua regione. Che a Milano la Regione, della Lega, e il sindaco, del Pd, lavorano insieme per la città. Mentre da noi solo polemiche e ... Leggi su roma.corriere (Di sabato 3 ottobre 2020) Chi più di lui? Io ogni giorno leggo di Zaia che si batte per la sua regione. Che a Milano la Regione, della Lega, e il sindaco, del Pd, lavorano insieme per la città. Mentre da noi solo polemiche e ...

Il leader dei costruttori: «Dai 5S nessuna rottura col passato. Per loro non si può toccare nulla, ma il problema sono “i palazzinari” o le 12mila famiglie per strada in attesa di un alloggio?». E a p ...

Nicolò Rebecchini, presidente Acer, l’associazione che raggruppa i costruttori capitolini, è un problema per i cantieri l’obbligo di mascherina all’aperto? «No, anche durante il lockdown non abbiamo m ...

