Primavera, Inter ok: battuto 2-0 l'Ascoli (Di sabato 3 ottobre 2020) MILANO - Nella seconda giornata del campionato Primavera l'Inter si riscatta dopo il ko con la Spal e supera 2-0 l' Ascoli . Tutto facile per i ragazzi di Armando Madonna che chiudono la partita già ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) MILANO - Nella seconda giornata del campionatol'si riscatta dopo il ko con la Spal e supera 2-0 l'. Tutto facile per i ragazzi di Armando Madonna che chiudono la partita già ...

Inter : ? | VITTORIA 3?? punti mai in discussione per la Primavera di mister Armando Madonna che supera l’Ascoli con due r… - Inter : ?? | FORMAZIONI Terza giornata del campionato #Primavera1TIM: le scelte ufficiali di Madonna e Abascal per… - DaniloBatresi : RT @InterFanTV: L'#Inter #Primavera torna subito alla vittoria, battendo l'#Ascoli 2-0 con gol di #Oristanio e #Bonfanti: - InterFanTV : L'#Inter #Primavera torna subito alla vittoria, battendo l'#Ascoli 2-0 con gol di #Oristanio e #Bonfanti: - InterClubIndia : RT @fcin1908it: #Inter, la Primavera si riscatta: 2-0 in scioltezza contro l'Ascoli, decidono le reti di Oristanio e Bonfanti ???? https://… -