Maltempo in Piemonte, le immagini del ponte crollato a Romagnano Sesia (Di sabato 3 ottobre 2020) Un ponte a Romagnano Sesia, in provincia di Novara, è crollato intorno all’ora di pranzo a causa dell’ondata di Maltempo che sta flagellando la ValSesia e messo in ginocchio Piemonte. Il ponte collega Romagnano Sesia e Gattinara, che passa sopra il fiume Sesia. Si tratta di un viadotto di competenza della Provincia di Novara ed è un’arteria fondamentale per il traffico diretto in Alta ValSesia e di collegamento con i paesi della Bassa Valle, in particolare Gattinara. Sconcerto tra gli amministratori locali: il tratto di strada era stato riaperto alle 12 ed era stata fatta una diretta Facebook dei due sindaci, Alessandro Carini di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Un, in provincia di Novara, èintorno all’ora di pranzo a causa dell’ondata diche sta flagellando la Vale messo in ginocchio. Ilcollegae Gattinara, che passa sopra il fiume. Si tratta di un viadotto di competenza della Provincia di Novara ed è un’arteria fondamentale per il traffico diretto in Alta Vale di collegamento con i paesi della Bassa Valle, in particolare Gattinara. Sconcerto tra gli amministratori locali: il tratto di strada era stato riaperto alle 12 ed era stata fatta una diretta Facebook dei due sindaci, Alessandro Carini di ...

TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - emergenzavvf : #Maltempo, 45 interventi svolti in provincia di #Cuneo, maggiori criticità nei comuni Limone Piemonte, Ormea e Gare… - emergenzavvf : Proseguono da stamattina gli interventi dei #vigilidelfuoco nel Nord #Italia per il #maltempo: in #Liguria svolti 8… - LadyFalenaIvana : RT @rtl1025: ??Si aggrava in #Piemonte il bilancio dei #dispersi a causa della violenta ondata di #maltempo delle scorse ore. Secondo la #Re… - solamenteCrist : RT @nomfup: Nelle stesse ore in cui si alzano le paratoie a Venezia, salvando quel sogno impossibile, in Piemonte il maltempo e la fragilit… -