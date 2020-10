Maltempo, 19 dispersi in Piemonte. Pioggia record dal 1958. "Una catastrofe" (Di sabato 3 ottobre 2020) Era atteso ed è arrivato con l'impeto che si temeva. Dopo i nubifragi di ieri , il Maltempo sta flagellando oggi il nord Italia, soprattutto a ovest. Sono ore di paura in in Piemonte , si cercano ... Leggi su quotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Era atteso ed è arrivato con l'impeto che si temeva. Dopo i nubifragi di ieri , ilsta flagellando oggi il nord Italia, soprattutto a ovest. Sono ore di paura in in, si cercano ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo in #Francia, 9 dispersi nella regione di Nizza Si cercano anche altre 3 persone che risulterebbero disper… - emergenzavvf : ?? #Maltempo #Piemonte, oltre 100 interventi svolti, #vigilidelfuoco alla ricerca di 2 dispersi: uno a Col di Tenda… - MediasetTgcom24 : Maltempo, undici dispersi: il Piemonte chiede lo stato d'emergenza #maltempo - newsfresche : IN PIEMONTE UNDICI DISPERSI PER IL MALTEMPO - TommyBrain : Sputnik:Maltempo nel cuneese, dispersi, paesi isolati, fiumi esondati, come nel 1994 e 2016 -