Nel panorama automotive, la Lynk & Co è un'azienda diversa da tutte le altre. Il marchio svedese è nato nel 2016, ma in pochissimo tempo si è ritagliato una nicchia nel mercato cinese, arrivando a consegnare oltre 120 mila vetture nel suo primo anno d'attività completo, il 2018. Le mire espansionistiche del brand, però, passano anche dall'Europa, mercato sul quale il marchio non punta a vendere le proprie automobili, ma a proporle in abbonamento con la massima flessibilità. Dopo la presentazione della strategia europea per la Suv 01 abbiamo intervistato una delle menti dietro alla Lynk & Co, il ceo Alain Visser, che ci ha parlato della sua visione dell'industria automobilistica e di come il mercato si evolverà nel futuro.

Il ceo del marchio svedese ci ha spiegato come la guida autonoma potrebbe portare alla scomparsa di diversi costruttori e ci ha illustrato la sua visione del mercato automobilistico dei prossimi anni ...

Lynk&Co 01, il crossover Phev rivoluzionario: l'auto diventa un club. Nel 2021 in Italia con quota 500 euro mese tutto compreso

ROMA - Lynk&Co arriva anche in Europa, con il via alle operazioni in Svezia e Olanda entro fine anno e a seguire anche in altri mercati, Italia compresa. Il brand creato dalla ...

Il ceo del marchio svedese ci ha spiegato come la guida autonoma potrebbe portare alla scomparsa di diversi costruttori e ci ha illustrato la sua visione del mercato automobilistico dei prossimi anni ...ROMA - Lynk&Co arriva anche in Europa, con il via alle operazioni in Svezia e Olanda entro fine anno e a seguire anche in altri mercati, Italia compresa. Il brand creato dalla ...