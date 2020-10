Lynk & Co - Alain Visser: "Le Suv non sono il futuro" (Di sabato 3 ottobre 2020) Nel panorama automotive, la Lynk & Co è un'azienda diversa da tutte le altre. Il marchio svedese è nato nel 2016, ma in pochissimo tempo si è ritagliato una nicchia nel mercato cinese, arrivando a consegnare oltre 120 mila vetture nel suo primo anno d'attività completo, il 2018. Le mire espansionistiche del brand, però, passano anche dall'Europa, mercato sul quale il marchio non punta a vendere le proprie automobili, ma a proporle in abbonamento con la massima flessibilità. Dopo la presentazione della strategia europea per la Suv 01 abbiamo intervistato una delle menti dietro alla Lynk & Co, il ceo Alain Visser, che ci ha parlato della sua visione dell'industria automobilistica e di come il mercato si evolverà nel futuro.34 anni nel mondo auto. ... Leggi su quattroruote (Di sabato 3 ottobre 2020) Nel panorama automotive, la& Co è un'azienda diversa da tutte le altre. Il marchio svedese è nato nel 2016, ma in pochissimo tempo si è ritagliato una nicchia nel mercato cinese, arrivando a consegnare oltre 120 mila vetture nel suo primo anno d'attività completo, il 2018. Le mire espansionistiche del brand, però, passano anche dall'Europa, mercato sul quale il marchio non punta a vendere le proprie automobili, ma a proporle in abbonamento con la massima flessibilità. Dopo la presentazione della strategia europea per la Suv 01 abbiamo intervistato una delle menti dietro alla& Co, il ceo, che ci ha parlato della sua visione dell'industria automobilistica e di come il mercato si evolverà nel.34 anni nel mondo auto. ...

infoiteconomia : Lynk & Co 01: la noleggi e disdici quando vuoi - dinoadduci : Lynk & Co - Alain Visser: 'Le Suv non sono il futuro' - GHERARDIMAURO1 : RT @quattroruote: Alain #Visser, ceo della Lynk&Co, ci ha spiegato come la guida autonoma potrebbe portare alla scomparsa di diversi costru… - quattroruote : Alain #Visser, ceo della Lynk&Co, ci ha spiegato come la guida autonoma potrebbe portare alla scomparsa di diversi… - ilmessaggeroit : Lynk&Co 01, il crossover Phev rivoluzionario: l'auto diventa un club. Nel 2021 in Italia con quota 50... -

Ultime Notizie dalla rete : Lynk &amp Lynk & Co 01: la noleggi e disdici quando vuoi AlVolante Auto China, ritorna il salone. Non molte novità e tanti dubbi sui tempi della ripresa

Le vendite di auto in Cina sono cresciute dell'11,6% in agosto, il quinto aumento mensile consecutivo dopo il lockdown quando le vendite erano crollate del 79%, il livello più basso dal 2005.

Lynk & Co 01: la noleggi e disdici quando vuoi

Ma chiaramente le ambizioni del marchio non possono fermarsi alla Cina, ed ecco quindi il modello designato per l’Europa: è la suv Lynk 01 (nelle foto), per la quale il costruttore ha pensato a un sis ...

Le vendite di auto in Cina sono cresciute dell'11,6% in agosto, il quinto aumento mensile consecutivo dopo il lockdown quando le vendite erano crollate del 79%, il livello più basso dal 2005.Ma chiaramente le ambizioni del marchio non possono fermarsi alla Cina, ed ecco quindi il modello designato per l’Europa: è la suv Lynk 01 (nelle foto), per la quale il costruttore ha pensato a un sis ...