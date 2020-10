Juventus-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: 4-2-3-1 con Eljif Elmas in attacco (Di sabato 3 ottobre 2020) La redazione de La Gazzetta dello Sport ha provato a intuire le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Juventus-Napoli, in programma domenica 4 ottobre alle 20:45. Possibile la conferma del 4-2-3-1. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Elseid Hysaj e a destra Giovanni Di Lorenzo. In porta ci dovrebbe essere David Ospina. Diego Demme e Fabian Ruiz titolari a centrocampo. Le scelte in avanti sono più ridotte: ci dovrebbe essere Victor Osimhen al centro dell’attacco, con Hirving Lozano, Dries Mertens ed Eljif Elmas alle spalle. Andrea Petagna scalpita per ritagliarsi spazio. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  ... Leggi su calciomercato.napoli (Di sabato 3 ottobre 2020) La redazione de Ladello Sport ha provato a intuire le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di, in programma domenica 4 ottobre alle 20:45. Possibile la conferma del 4-2-3-1. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Elseid Hysaj e a destra Giovanni Di Lorenzo. In porta ci dovrebbe essere David Ospina. Diego Demme e Fabian Ruiz titolari a centrocampo. Le scelte in avanti sono più ridotte: ci dovrebbe essere Victor Osimhen al centro dell’, con Hirving Lozano, Dries Mertens edalle spalle. Andrea Petagna scalpita per ritagliarsi spazio. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  ...

