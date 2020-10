Juventus, due membri dello staff positivi: squadra in isolamento fiduciario (Di sabato 3 ottobre 2020) “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario“. Lo ha comunicato la stessa Juventus attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito nella giornata di sabato 3 ottobre alla vigilia di Juventus-Napoli. “Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) “Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa latà al Covid 19 di due. Non si tratta né di calciatori né ditecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppoallargato entra da questo momento in“. Lo ha comunicato la stessaattraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito nella giornata di sabato 3 ottobre alla vigilia di-Napoli. “Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare ...

