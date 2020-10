Juve-Napoli è giallo: la Lega di Serie A dice che la partita si deve giocare (Di sabato 3 ottobre 2020) La Lega di Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di campionato, resta in programma per domenica 4 ottobre alle 20.45. Con una nota all'ANSA, la Lega ha chiuso, come detto, una giornata convulsa e contrassegnata da notizie contraddittorie Leggi su firenzepost (Di sabato 3 ottobre 2020) LadiA conferma che la garantus-, valida per la terza giornata di campionato, resta in programma per domenica 4 ottobre alle 20.45. Con una nota all'ANSA, laha chiuso, come detto, una giornata convulsa e contrassegnata da notizie contraddittorie

capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - juventusfc : E se una sfida come questa non vi basta... Qui ?? - CorSport : Clamoroso comunicato della #Juve: 'Squadra in campo per la sfida con il Napoli'?? - claudio76_rm : @CucchiRiccardo @Dami92Damiano Riccardo la Juve giustamente dice che scende in campo non avendo ricevuto comunicazi… - laziopress : Caos Juventus-Napoli: rinvio o si gioca? Il comunicato della Lega -