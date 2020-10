Covid: positivi nello staff, Juve in isolamento fiduciario (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 03 OTT - Il gruppo squadra della Juventus è in isolamento fiduciario: sono stati riscontrati, infatti, due casi di positività nello staff. "Non si tratta né di calciatori né di membri ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 03 OTT - Il gruppo squadra dellantus è in: sono stati riscontrati, infatti, due casi dità. "Non si tratta né di calciatori né di membri ...

sscnapoli : Al termine dell’elaboraIone dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielins… - emenietti : allora, daccapo. si è positivi al coronavirus, non alla covid-19. si può essere positivi al coronavirus e non m… - Sport_Mediaset : +++ #JUVE, DUE POSITIVI (NON GIOCATORI) AL #COVID: SQUADRA IN ISOLAMENTO. +++ #SportMediaset #BreakingNews - Virus1979C : COMUNICATO JUVENTUS: 'Due membri dello staff positivi al Covid, gruppo squadra in isolamento fiduciario'. - calciotoday_it : ?? Primi positivi anche nella #Juventus #coronavirus #SerieATIM #JuveNapoli -