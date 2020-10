Barbara Bouchet: “Ho scoperto di avere un nipote sui giornali, vorrei incontrarlo” (Di sabato 3 ottobre 2020) La famosa attrice Barbara Bouchet ha saputo di avere un nipote 14enne figlio di Alessandro Borghese mai conosciuto prima d’ora Fonte Instagram – Barbara.Bouchet.officialUna vita sui set e davanti alle telecamere per poi scoprire di avere un nipote. Si potrebbe sintetizzare così la vicenda relativa l’attrice di fama internazionale Barbara Bouchet. L’artista italo-tedesca ha saputo solo di recente di avere un nipote, figlio di Alessandro Borghese. Ad onor del vero è stata una sorpresa anche per lui, già padre di Arizona e Alexandra avute dalla moglie Wilma Olivierio. Si tratta di un ragazzo di 14 anni (classe 2006) ... Leggi su chenews (Di sabato 3 ottobre 2020) La famosa attriceha saputo diun14enne figlio di Alessandro Borghese mai conosciuto prima d’ora Fonte Instagram –.officialUna vita sui set e davanti alle telecamere per poi scoprire diun. Si potrebbe sintetizzare così la vicenda relativa l’attrice di fama internazionale. L’artista italo-tedesca ha saputo solo di recente diun, figlio di Alessandro Borghese. Ad onor del vero è stata una sorpresa anche per lui, già padre di Arizona e Alexandra avute dalla moglie Wilma Olivierio. Si tratta di un ragazzo di 14 anni (classe 2006) ...

