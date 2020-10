Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 2 OTTOBREORE 12.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE PER INCDENTE ALL’ALTEZZA LABARO MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA SULLA CASSIA RALLENTAMNTI NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA DISAGI ANCHE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONECODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI SU VIA NETTUNENSE TRA FONTE DI PAPA E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI SULLA SP62 MARITTIMA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA IN LOCALITA’ PRIVERNO E’ ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO DA IMPIANTO ...