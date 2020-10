Uomini e Donne | oggi la scelta di Jessica | dubbi sulla neo-coppia

Leggi su yeslife

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Nella puntata odierna di, la tronistaAntonini ha scelto Davide Lorusso. Tuttavia, qualcosa nella neo-non torna View this post on Instagram Unadettata solo dal ❤️ Davide eescono insieme da #! Vi piacciono? A post shared by(@) on Oct 2, 2020 at 6:53am … L'articolo proviene da YesLife.it.