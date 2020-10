Suarez, l’avvocato dell’impiegata indagata: “l’idea che fosse raccomandato c’era” (Di venerdì 2 ottobre 2020) A distanza di giorni continua a tenere banco il caso Suarez. Giuseppe Innamorati, l’avvocato difensore di Cinzia Camagna, l’impiegata dell’Università per Stranieri di Perugia indagata per falso in atto pubblico nell’ambito dell’indagine per l’esame di italiano sostenuto dall’ex Barcellona, ha spiegato a Fanpage.it la posizione della sua assistita. “La dottoressa Camagna è un’impiegata di livello B4 e ha eseguito quanto gli è stato richiesto dai suoi superiori senza sapere che fosse un’operazione non regolare. Da parte della signora c’è stato l’adempimento di una richiesta effettuata dai superiori con l’inconsapevolezza di far parte di un’operazione irregolare, secondo quanto contestato dai ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) A distanza di giorni continua a tenere banco il caso. Giuseppe Innamorati, l’avvocato difensore di Cinzia Camagna, l’impiegata dell’Università per Stranieri di Perugiaper falso in atto pubblico nell’ambito dell’indagine per l’esame di italiano sostenuto dall’ex Barcellona, ha spiegato a Fanpage.it la posizione della sua assistita. “La dottoressa Camagna è un’impiegata di livello B4 e ha eseguito quanto gli è stato richiesto dai suoi superiori senza sapere cheun’operazione non regolare. Da parte della signora c’è stato l’adempimento di una richiesta effettuata dai superiori con l’inconsapevolezza di far parte di un’operazione irregolare, secondo quanto contestato dai ...

