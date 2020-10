Scuola, da martedì al via nel Lazio i primi test salivari per i più piccoli, previo il consenso dei genitori (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sempre attento alla situazione coronavirus nel ‘suo’ territorio, stamane l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ha affermato: “Oggi annunciamo un salto di qualità per il testing nella scuole, che abbiamo già iniziato con l’avvio dell’anno scolastico. Finora sono stati fatti oltre 240 interventi nelle scuole, con una positività, soprattutto fra gli studenti, di poco più di 290 casi, che rientrano nelle nostre aspettative. Sono di gran lunga inferiori al 10% dei casi complessivi”. D’Amato: “Spesso i contagi avvengono in casa, non a Scuola” Tuttavia, ha tenuto a spiegare l’assessore laziale, ”La prevalenza di questi casi non è l’ambiente scolastico, ma l’ambiente di vita, familiare e le ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sempre attento alla situazione coronavirus nel ‘suo’ territorio, stamane l’assessore alla Sanità del, Alessio D’Amato, ha affermato: “Oggi annunciamo un salto di qualità per iling nella scuole, che abbiamo già iniziato con l’avvio dell’anno scolastico. Finora sono stati fatti oltre 240 interventi nelle scuole, con una positività, soprattutto fra gli studenti, di poco più di 290 casi, che rientrano nelle nostre aspettative. Sono di gran lunga inferiori al 10% dei casi complessivi”. D’Amato: “Spesso i contagi avvengono in casa, non a” Tuttavia, ha tenuto a spiegare l’assessore laziale, ”La prevalenza di questi casi non è l’ambiente scolastico, ma l’ambiente di vita, familiare e le ...

_urbanpenguin : RT @gggiulssss: ciao a tutti.?? come alcuni di voi avranno già notato, questa settimana ho iniziato a scrivere per @SmemoOfficial una rubric… - iirpo : RT @gggiulssss: ciao a tutti.?? come alcuni di voi avranno già notato, questa settimana ho iniziato a scrivere per @SmemoOfficial una rubric… - italiaserait : Scuola, da martedì al via nel Lazio i primi test salivari per i più piccoli, previo il consenso dei genitori - Argillano : RT @gggiulssss: ciao a tutti.?? come alcuni di voi avranno già notato, questa settimana ho iniziato a scrivere per @SmemoOfficial una rubric… - TeamZurena : RT @gggiulssss: ciao a tutti.?? come alcuni di voi avranno già notato, questa settimana ho iniziato a scrivere per @SmemoOfficial una rubric… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola martedì Scuola concorso straordinario 2020: prima data 22 ottobre Corriere della Sera