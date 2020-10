Nigeriano vende cocaina ad una 16enne, poi la costringe a fare sesso (Di venerdì 2 ottobre 2020) È successo a Ferrara dove un pregiudicato Nigeriano di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su minore Prima le avrebbe venduto la droga e poi l’avrebbe costretta a fare sesso lui. Questa è la dinamica dello spiacevole episodio avvenuto ad una ragazza 16enne di Ferrara lo scorso 29 luglio in Via del Lavoro. L’autore dell’abuso è un 25enne Nigeriano con alle spalle diversi precedenti (era già stato arrestato per spaccio nel 2019). Si chiama Elvis Omonghomion meglio noto negli ambienti del narcotraffico con il nome di Bobby. Dopo le indagini del caso è stato arrestato dai carabinieri della città estense grazie all’ordine di custodia cautelare emesso dal Gip del Tribunale di ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 ottobre 2020) È successo a Ferrara dove un pregiudicatodi 25 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su minore Prima le avrebbe venduto la droga e poi l’avrebbe costretta alui. Questa è la dinamica dello spiacevole episodio avvenuto ad una ragazzadi Ferrara lo scorso 29 luglio in Via del Lavoro. L’autore dell’abuso è un 25ennecon alle spalle diversi precedenti (era già stato arrestato per spaccio nel 2019). Si chiama Elvis Omonghomion meglio noto negli ambienti del narcotraffico con il nome di Bobby. Dopo le indagini del caso è stato arrestato dai carabinieri della città estense grazie all’ordine di custodia cautelare emesso dal Gip del Tribunale di ...

