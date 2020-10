Marano, via alla commissione d’accesso: Comune a rischio quarto scioglimento per camorra (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Se sciolto si tratterebbe del quarto scioglimento per camorra in un arco di ventinove anni. Si è insediata stamattina la commissione d’accesso aglo atti nel Comune di Marano, inviata dalla Prefettura di Napoli. Per i prossimi tre mesi i commissari passeranno ai raggi x atti e scelte dell’amministrazione comunale per valutare se vi abbia influito la crimalità organizzata. Terminato il periodo di lavoro, la commissione d’accesso stilerà una relazione da sottoporre al prefetto di Napoli, Marco Valentini e al ministro dell’Interno. L'articolo Marano, via alla commissione d’accesso: Comune a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Se sciolto si tratterebbe delperin un arco di ventinove anni. Si è insediata stamattina lad’accesso aglo atti neldi, inviata dPrefettura di Napoli. Per i prossimi tre mesi i commissari passeranno ai raggi x atti e scelte dell’amministrazione comunale per valutare se vi abbia influito la crimalità organizzata. Terminato il periodo di lavoro, lad’accesso stilerà una relazione da sottoporre al prefetto di Napoli, Marco Valentini e al ministro dell’Interno. L'articolo, viad’accesso:a ...

La Fiocchi Munizioni ha acquisito la Baschieri & Pellagri di Marano di Castenaso in provincia di Bologna. Il nuovo gruppo conta 800 dipendenti e punta ad un fatturato di oltre 200 milioni l'anno ...

La fusione di Baschieri & Pellagri con Fiocchi Munizioni accresce la posizione di queste aziende come leader europeo nel segmento della caccia e del tiro a segno, ma fornisce anche un'integrazione ver ...

