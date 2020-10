Maltempo Piemonte, piogge forti e vento a 81 km/h: nel Cuneese caduti già 139mm (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Maltempo inizia a sferzare pesantemente anche il Piemonte, dopo aver provocato già danni con nubifragi e frane in Liguria. Nell’Alessandrino, si stanno verificando piogge abbondanti e vento forte, soprattutto sull’Appennino, al confine con la Liguria. Raffiche con punte massime fino a quasi 81km/h a Bric Berton di Ponzone (nell’Acquese); 77km/h a Capanne di Cosola (Alta Val Borbera) e 63km/h a Sardigliano (tra Novese e Tortonese, alle 12). Alle ore 15, si registrano: 139mm a Limone Piemonte, 127mm a Piani di Carrega, 123mm a Diga del Chiotas,112mm a Colle San Bernardo, 108mm a Lago Paione, 105mm a Piedicavallo, 98mm a Pizzanco. Sull’A26 chiusura cautelativa dell’entrata di Masone (Genova) in entrambe le direzioni. Sulla viabilita’ ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilinizia a sferzare pesantemente anche il, dopo aver provocato già danni con nubifragi e frane in Liguria. Nell’Alessandrino, si stanno verificandoabbondanti eforte, soprattutto sull’Appennino, al confine con la Liguria. Raffiche con punte massime fino a quasi 81km/h a Bric Berton di Ponzone (nell’Acquese); 77km/h a Capanne di Cosola (Alta Val Borbera) e 63km/h a Sardigliano (tra Novese e Tortonese, alle 12). Alle ore 15, si registrano:a Limone, 127mm a Piani di Carrega, 123mm a Diga del Chiotas,112mm a Colle San Bernardo, 108mm a Lago Paione, 105mm a Piedicavallo, 98mm a Pizzanco. Sull’A26 chiusura cautelativa dell’entrata di Masone (Genova) in entrambe le direzioni. Sulla viabilita’ ...

