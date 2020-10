Gratta e vinci, in un cassetto del nonno trova un biglietto vincente. Ma il finale è da delusione (Di venerdì 2 ottobre 2020) Reggio Calabria, una storia dal finale che lascia senza parole. Nel cassetto della casa del nonno deceduto circa quattro anni fa, scopre un biglietto del Gratta e vinci ancora intatto. Grattando, i numeri vincenti. Ma la storia non ha il lieto fine che tutti si aspetterebbero. Ha creduto che si potesse trattare di un regalo postumo del nonno, ma una volta raggiunta la ricevitoria, ha appreso la brutta notizia. Il nonno era conosciuto come un assiduo cliente della ricevitoria. Come tanti, anche l’uomo aveva infatti l’abitudine di tentare la fortuna, acquistando probabili biglietti vincenti tra Gratta e vinci e Superenalotto. Una volta venuto a mancare l’anziano, anche il figlio ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Reggio Calabria, una storia dalche lascia senza parole. Neldella casa deldeceduto circa quattro anni fa, scopre undelancora intatto.ndo, i numeri vincenti. Ma la storia non ha il lieto fine che tutti si aspetterebbero. Ha creduto che si potesse trattare di un regalo postumo del, ma una volta raggiunta la ricevitoria, ha appreso la brutta notizia. Ilera conosciuto come un assiduo cliente della ricevitoria. Come tanti, anche l’uomo aveva infatti l’abitudine di tentare la fortuna, acquistando probabili biglietti vincenti trae Superenalotto. Una volta venuto a mancare l’anziano, anche il figlio ha ...

Vickiegogreen : RT @Cosimo69606621: @Vickiegogreen @iltruffone Eh, a me pare chiaro come il sole: i risultati dei tamponi n'altro po' e li danno nelle taba… - Monica73774598 : Come me quando compro il gratta e vinci. La ciorta di Scazzetta. @sscnapoli #EuropaLeague - Cosimo69606621 : @Vickiegogreen @iltruffone Eh, a me pare chiaro come il sole: i risultati dei tamponi n'altro po' e li danno nelle… - laVitaCattolica : Ci riferiamo ai giochi più diversi: gratta&vinci, lotto, superenalotto, slot machine. Le ultime statistiche certif… - Agimegitalia : #Furto #GrattaeVinci in un bar di #Alatri (FR), indagano i #Carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Gratta vinci Gratta e Vinci a Narni, "oggi solo quello vincenti": la cliente lo compra, vita stravolta. Una coincidenza clamorosa Liberoquotidiano.it Ecco chi sono i fortunati vincitori del concorso “Grancia e vinci”

Il primo classificato si è portato a casa una Dacia Sandero, in palio anche 10'000 franchi in conti correnti Raiffeisen ...

Coca-Cola, in occasione della "Giornata mondiale del sorriso" arrivano le lattine speciali con messaggi in Braille

Ogni primo venerdì di ottobre si celebra la "Giornata mondiale del sorriso". Per dedicare un momento di divertimento a chi il sorriso non lo percepisce con gli occhi, Coca-Cola ha lanciato l'iniziativ ...

Il primo classificato si è portato a casa una Dacia Sandero, in palio anche 10'000 franchi in conti correnti Raiffeisen ...Ogni primo venerdì di ottobre si celebra la "Giornata mondiale del sorriso". Per dedicare un momento di divertimento a chi il sorriso non lo percepisce con gli occhi, Coca-Cola ha lanciato l'iniziativ ...