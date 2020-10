GF Vip 5 | Gregoraci risponde a Briatore | «Io qua vomito di tutto | poi vediamo se lui fa il fenomeno» La De Blanck | «E’ un grande str*nzo»

(Di venerdì 2 ottobre 2020) ElisabettaContinua il botta e risposta tra Elisabettae Flavio. Durante la settimana, i due non si sono risparmiati critiche reciproche; la showgirl ha accusato l’ex marito di averla trascurata e lasciata sola dopo il funerale della madre, mentre l’imprenditore l’ha stuzzicata sulla sua esperienza al GF e sull’amicizia con Pretelli. Non solo,ha parlato anche di assegni di mantenimento. Durante la puntata delFratello Vip, la– oltre a ribadire la sua posizione – ha ascoltato e replicato alle accuse dell’ex. “Io quidi, poise lui fa ilcosì! Mi sono anche trattenuta e sono ...

La Gregoraci ha ribattuto in diretta punto per punto. Elisabetta Gregoraci durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip, ha la possibilità di leggere alcuni pezzi dell'intervista che l'ex marito ...Elisabetta Gregoraci ci tiene a chiarire alcuni punti dopo aver letto ... la showgirl aveva raccontato i problemi nella sua relazione con l'imprenditore nella casa del Grande Fratello Vip: "Non ...