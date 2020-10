Ciao grande Mirko L' addio di Zalone all' amico malato di Sma

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Francesca Galici Sono stati protagonisti dello spot per la ricerca fondi per le famiglie Sma, malattia che aveva colpito: Checcosaluta il suospeciale con un messaggio commosso Un saluto semplice, sincero e commosso ma non stucchevole. Luca Medici, noto a tutti con la sua maschera di Checco, per un attimo ha voluto metterla da parte per dare l'Toller, giovanissimodell'attore affetto da una grave forma di atrofia muscolare spinale.era stato protagonista condel primo spot di sensibilizzazione per la ricerca scientifica in favore della Sma, un video diventato virale in brevissimo tempo per la simpatia e l'ironia del ragazzo, spalla perfetta di Checco ...