UEFA: via libera al ritorno dei tifosi, stadi aperti al 30% (Di giovedì 1 ottobre 2020) Le partite di Champions League ed Europa League potrebbero non giocarsi più a porte chiuse, la decisione del presidente UEFA Čeferin. Il Comitato Esecutivo della UEFA ha approvato il parziale ritorno degli spettatori allo stadio in occasione di competizioni UEFA. Nello specifico è stata fissata nel 30% la capienza massima per tutti gli impianti. La decisione è stata presa dopo la sperimentazione avvenuta in occasione della finale di Supercoppa Europea fra Bayern Monaco e Siviglia lo scorso 24 settembre quando 20mila spettatori ottennero l'accesso alla Puskas Arena di Budapest. Ad ogni modo l'ammissione dei tifosi e il limite di capienza sono soggetti alle decisioni delle autorità locali.

