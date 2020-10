«Temptation Island» | A A A Cercasi uomo con le palle

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Davide, da ultimo, ha chiesto un falò di confronto. E Temptation Island, mercoledì sera, ha chiuso la sua narrazione sul volto scuro del ragazzo, seduto solo su un tronco in spiaggia. Serena, cui Davide più volte ha detto di «controllare la mente», non ha risposto alla richiesta del fidanzato. Non ancora. Eppure, quel che potrebbe succedere sulla spiaggia antistante il villaggio, aleggia nell’aria, dove un filo invisibile sembra unire tra loro i ragazzi dello show, «provoloni» senza la forza, il coraggio o gli attributi necessari a mollare le proprie fidanzate.

Corriere : Ascolti, «Ulisse» batte di nuovo «Temptation Island» sugli spettatori - SirDistruggere : Continua su Temptation Island lo sfoggio delle relazioni tossiche. - IsaeChia : #TemptationIsland 8, lieve cambio di trend negli ascolti della terza puntata: ecco i dati - pamy12001 : temptation Island con Alessia Marcuzzi ha subito un crollo e ha perso pubblico e share Il segreto trascina giù Pome… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Mercoledì 30 settembre 2020. Ulisse supera Temptation Island, botto di Uomini e Donne, Clerici cala an… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Il racconto della gloriosa storia della monarchia inglese tira sempre molto e cosi la puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta vola su Rai Uno battendo Temptation island su Canale 5. Prima di ...Il 30 settembre è andata in onda la terza puntata di Temptation Island 2020 e, al di là delle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco, ad ...Grazie per aver effettuato l’iscrizione! A breve riceverai una mail di conferma. Si è verificato un problema durante la tua iscrizione. Riprova più tardi. Per favore inserisci un indirizzo e-mail vali ...