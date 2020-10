(Di giovedì 1 ottobre 2020) Milano, 1 ott. (Adnkronos) - La Squadra Mobile della questura diha individuato l'uomo che si sarebbe reso responsabile di trepluriaggravati in pochi giorni a danno di bar nella città di. Dopo le indagini, oggi l'arresto: si tratta di unper reati contro la persona ed il patrimonio nonché in materia di sostanze stupefacenti, nato a Policoro (Matera) e residente a Tirano ma, di fatto, senza fissa dimora. Nelle ultime due settimane, sono stati accertatinegli esercizi commerciali ad opera della stessa persona nelle giornate del 20, 21 e 26 settembre: il ladro sarebbe proprio lui.

TV7Benevento : Sondrio: furti nei bar, arrestato un 32enne pluripregiudicato... -

Ultime Notizie dalla rete : Sondrio furti

IL GIORNO

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - La Squadra Mobile della questura di Sondrio ha individuato l'uomo che si sarebbe reso responsabile di tre furti pluriaggravati in pochi giorni a danno di bar nella città ...Libraesva ESG per BPS è tra i progetti finalisti ai Digital360 Awards 2020 per la categoria Cybersecurity – Security. Durante l'anno di prova, Banca Popolare di Sondrio ha ridotto del 40% la quantità ...