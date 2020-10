Omicidio di Lecce, De Marco resta in carcere. L’interrogatorio davanti al gip: «Nessun pentimento» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il gip del Tribunale di Lecce ha convalidato l’arresto di Antonio De Marco, il 21enne che ha ucciso Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta. Confermata la custodia cautelare in carcere. L’udienza di convalida, cominciata intorno alle 9.30, si è conclusa verso le 13. De Marco ha risposto «a tutte le domande che gli sono state poste ed è stato collaborativo», hanno detto i suoi avvocati Andrea Starace e Giovanni Bellisario che lo hanno definito «molto confuso e sofferente per quello che è successo». Ora i suoi legali stanno valutando se richiedere una perizia psichiatrica. Nel corso dell’udienza di convalida, il 21enne ha escluso litigi con i due fidanzati come anche qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale. De Marco non si ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il gip del Tribunale diha convalidato l’arresto di Antonio De, il 21enne che ha ucciso Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta. Confermata la custodia cautelare in. L’udienza di convalida, cominciata intorno alle 9.30, si è conclusa verso le 13. Deha risposto «a tutte le domande che gli sono state poste ed è stato collaborativo», hanno detto i suoi avvocati Andrea Starace e Giovanni Bellisario che lo hanno definito «molto confuso e sofferente per quello che è successo». Ora i suoi legali stanno valutando se richiedere una perizia psichiatrica. Nel corso dell’udienza di convalida, il 21enne ha escluso litigi con i due fidanzati come anche qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale. Denon si ...

