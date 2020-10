Niente pubblico all'Oval, Artissima sarà online (Di giovedì 1 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 01 OTT - Niente pubblico quest'anno per Artissima, la fiera italiana dedicata al contemporaneo, prevista dal 5 all'8 novembre, che si svolgerà soltanto online. "Avevamo confermato la ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 01 OTT -quest'anno per, la fiera italiana dedicata al contemporaneo, prevista dal 5 all'8 novembre, che si svolgerà soltanto. "Avevamo confermato la ...

iconanews : Niente pubblico all'Oval, Artissima sarà online - MellyCristal : RT @Saint_supItalia: Per le donazioni a questo link: - cestlaviemacher : Pierpaolo aveva tanto pubblico dalla sua parte (ma lui non ne è a conoscenza e penso che questo lo abbia portato su… - annatomasi1 : RT @giuliaprivato: @MaurizioAlbiati @micene_return @LCuccarini Posso dissentire? In un posto pieno di raccomandati (quest'anno più che mai… - giuliaprivato : @MaurizioAlbiati @micene_return @LCuccarini Posso dissentire? In un posto pieno di raccomandati (quest'anno più che… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente pubblico Niente pubblico all'Oval, Artissima sarà online - Ultima Ora Agenzia ANSA Niente pubblico all'Oval, Artissima sarà online

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Niente pubblico quest'anno per Artissima, la fiera italiana dedicata al contemporaneo, prevista dal 5 all'8 novembre, che si svolgerà soltanto online. "Avevamo confermato la ...

Emergenze dimenticate (e altre notizie che sembravano urgenti)

Di cosa parlavamo fra il 23 e il 30 settembre dell’anno scorso? E perché ci interessa? Ecco il primo appuntamento con Fixing News.

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Niente pubblico quest'anno per Artissima, la fiera italiana dedicata al contemporaneo, prevista dal 5 all'8 novembre, che si svolgerà soltanto online. "Avevamo confermato la ...Di cosa parlavamo fra il 23 e il 30 settembre dell’anno scorso? E perché ci interessa? Ecco il primo appuntamento con Fixing News.