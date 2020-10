'My Deejay Ten', arriva la versione virtual: si potrà correre dove si vuole (Di giovedì 1 ottobre 2020) Infine, per raccontare qesto evento unico, verrà realizzato un video con le immagini inviate dai runner da qualunque parte d'Italia e del mondo alla mail: videodjten@Deejay.it. Leggi su leggo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Infine, per raccontare qesto evento unico, verrà realizzato un video con le immagini inviate dai runner da qualunque parte d'Italia e del mondo alla mail: videodjten@.it.

Ultime Notizie dalla rete : Deejay Ten My Deejay Ten, arriva la versione virtual: si potrà correre dove si vuole Leggo.it My Deejay Ten, appuntamento l'11 ottobre

Deejay consiglia. Dal 9 ottobre arriva su Sky "We Are Who We Are", la serie Tv di Luca Guadagnino; Deejay originals. Il Volo del mattino compie 20 anni: la puntata celebrativa; My ...

Levissima corre la My Deejay Ten

Per ogni km percorso, Levissima rigenera una bottiglia di plastica e la trasforma in un progetto di riqualificazione urbana. Correre insieme, ma a distanza, per un impatto positivo sull’ambiente ...

Per ogni km percorso, Levissima rigenera una bottiglia di plastica e la trasforma in un progetto di riqualificazione urbana. Correre insieme, ma a distanza, per un impatto positivo sull'ambiente ...