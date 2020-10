Marsala razzista : “Africani di m**** non dovete più parlare” Le ronde (Di giovedì 1 ottobre 2020) Le aggressioni notturne contro gli stranieri partivano dal nulla, per poi trasformarsi in veri e propri incubi per i poveri malcapitati Marsala spedizioni punitive (Tgcom24)Agivano di notte, armati di armi occasionali, ma soprattutto di scellerata violenza. Spinti da un profondo odio razziale andavano in giro a cercare stranieri da aggredire, in nome di chissà quale idea. Quando lo trovavano, il rituale era sempre lo stesso, avvistare la vittima, circondarla e senza alcun motivo aggredirla con spropositata violenza. Il fine settimana il momento preferito, di notte, quando in strafa c’è poca gente, e poi solo violenza. Tre gli arrestati accusati di violenza privata, minaccia e lesioni personali. Sono Natale Salvatore Liccari, Salvatore Crimi e Antony Licari. Costituiscono aggravante, secondo gli inquirenti l’utilizzo di ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 ottobre 2020) Le aggressioni notturne contro gli stranieri partivano dal nulla, per poi trasformarsi in veri e propri incubi per i poveri malcapitatispedizioni punitive (Tgcom24)Agivano di notte, armati di armi occasionali, ma soprattutto di scellerata violenza. Spinti da un profondo odio razziale andavano in giro a cercare stranieri da aggredire, in nome di chissà quale idea. Quando lo trovavano, il rituale era sempre lo stesso, avvistare la vittima, circondarla e senza alcun motivo aggredirla con spropositata violenza. Il fine settimana il momento preferito, di notte, quando in strafa c’è poca gente, e poi solo violenza. Tre gli arrestati accusati di violenza privata, minaccia e lesioni personali. Sono Natale Salvatore Liccari, Salvatore Crimi e Antony Licari. Costituiscono aggravante, secondo gli inquirenti l’utilizzo di ...

