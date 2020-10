Iachini: «Chiesa è della Fiorentina. Mentalmente è ok, giocherà» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Beppe Iachini presenta la gara della Fiorentina di domani contro la Sampdoria. L’argomento principale è quello relativo a Chiesa, sempre più in orbita Juventus. «Sta benissimo ed è coinvolto nella squadra – ha detto -. Sta bene a parte l’inconveniente di domenica. Mi auguro che sia superato. A livello mentale e di attaccamento alla Fiorentina fin dal settore giovanile, è totale. Lui è della Fiorentina e nel momento in cui verificheremo la condizione che è tutto ok, giocherà» Foto: Fiorentina L'articolo Iachini: «Chiesa è della Fiorentina. Mentalmente ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Beppepresenta la garadi domani contro la Sampdoria. L’argomento principale è quello relativo a, sempre più in orbita Juventus. «Sta benissimo ed è coinvolto nella squadra – ha detto -. Sta bene a parte l’inconveniente di domenica. Mi auguro che sia superato. A livello mentale e di attaccamento allafin dal settore giovanile, è totale. Lui èe nel momento in cui verificheremo la condizione che è tutto ok, giocherà» Foto:L'articolo: «...

