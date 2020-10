Hogwarts Legacy, Warner Bros. fa una dichiarazione riguardo i commenti transfobici di J.K. Rowling (Di giovedì 1 ottobre 2020) J.K. Rowling è salita alla cronaca per aver fatto dei commenti transfobici sui suoi social, attirando le critiche di gran parte dei fan del maghetto. In seguito all'annuncio di Hogwarts Legacy, nuovo titolo RPG in via di sviluppo da Warner Bros., David Haddad, presidente della società durante una conferenza ha detto la sua riguardo le opinioni della scrittrice.Il testo è stata riportato dal giornalista di Bloomberg Jason Schreier e riporta quanto segue: "Non posso commentare molto, a parte il fatto che, dal momento che abbiamo ricevuto così tante domande, volevo essere reattivo nel miglior modo possibile. Sebbene J.K. Rowling sia la creatrice di Harry Potter, e noi lo stiamo portando in vita grazie allo ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 ottobre 2020) J.K.è salita alla cronaca per aver fatto deisui suoi social, attirando le critiche di gran parte dei fan del maghetto. In seguito all'annuncio di, nuovo titolo RPG in via di sviluppo da., David Haddad, presidente della società durante una conferenza ha detto la suale opinioni della scrittrice.Il testo è stata riportato dal giornalista di Bloomberg Jason Schreier e riporta quanto segue: "Non posso commentare molto, a parte il fatto che, dal momento che abbiamo ricevuto così tante domande, volevo essere reattivo nel miglior modo possibile. Sebbene J.K.sia la creatrice di Harry Potter, e noi lo stiamo portando in vita grazie allo ...

badtasteit : Il presidente di WB Games commenta #HogwartsLegacy e le dichiarazioni di J.K. Rowling - spaziogames : I commenti della creatrice di #HarryPotter #Rowling mettono in imbarazzo #WarnerBros, che commenta così a poche set… - Arroweena_ : Io che sono in hype per Hogwarts Legacy: Sempre io che non ho un euro per comprare la PS5 - KanaHyde : RT @GamingTalker: Hogwarts Legacy, J.K. Rowling non è legata al nuovo gioco di Harry Potter, conferma Warner Bros - undertheanus : @Liguglia @PlayStationIT Che succede? Io ormai aspetto che esca un bundle con Hogwarts Legacy. Non credo prenderò a… -