Fast and Furious a Bussolengo: il monopattino supera gli 80 km/h (Di giovedì 1 ottobre 2020) "Prima ha superato tutti, al buio... è allucinante una roba del genere! Dove stiamo andando a finire?" si chiede l'autore del video, riferendosi ad un uomo alla guida di un monopattino elettrico che tiene costantemente una velocità superiore agli 80 km/h. È successo a Bussolengo, in provincia di Verona, dove il mezzo viaggiava ben oltre il limite consentito per i monopattini di 25 km/h. E per fronteggiare il pericolo, il pilota ha pensato bene di non indossare il casco.

