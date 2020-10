Emergenza Covid al Tg1: due casi a Saxa Rubra e redazione in stato di allarme - (Di giovedì 1 ottobre 2020) Francesca Galici Sono due i casi di positività al Tg1, di cui uno in terapia intensiva. Dal Cdr si alza un grido di aiuto alla Rai, alla quale si chiede maggiore controllo e l'attivazione di un piano di sicurezza per tutti i lavoratori Cresce la paura in Rai dopo due presunti casi di positività al Covid al Tg1. La redazione del principale telegiornale della televisione pubblica occupa un'intera palazzina, in cui lavorano centinaia di persone tra giornalisti, impiegati e redattori. Stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe che uno dei lavoratori abbia accusato un malore mentre si trovava all'interno degli uffici. trasportato immediatamente in ospedale, pare sia stato ricoverato in terapia intensiva. A riportare la notizia è stata l'agenzia PrimaPaginaNews. L'episodio ha ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Francesca Galici Sono due idi positività al Tg1, di cui uno in terapia intensiva. Dal Cdr si alza un grido di aiuto alla Rai, alla quale si chiede maggiore controllo e l'attivazione di un piano di sicurezza per tutti i lavoratori Cresce la paura in Rai dopo due presuntidi positività alal Tg1. Ladel principale telegiornale della televisione pubblica occupa un'intera palazzina, in cui lavorano centinaia di persone tra giornalisti, impiegati e redattori. Stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe che uno dei lavoratori abbia accusato un malore mentre si trovava all'interno degli uffici. trasportato immediatamente in ospedale, pare siaricoverato in terapia intensiva. A riportare la notizia è stata l'agenzia PrimaPaginaNews. L'episodio ha ...

marcotravaglio : Il 'Sussidistan' di Bonomi? Sul Fatto di domani vi raccontiamo di tutti i soldi finiti alle imprese durante l’emerg… - Corriere : ?? Il governo sta valutando una proroga dello stato di emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio. Ecco cosa com… - Agenzia_Ansa : Il Governo starebbe valutando l'ipotesi di una proroga dello stato d'emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio.… - toretedde : RT @CesareSacchetti: Bill Gates:'un vaccino sicuro contro il Covid-19 sarà disponibile all'inizio del prossimo anno.' Il governo vuole este… - rockett70 : RT @perchetendenza: #statodiemergenza: Perché il governo starebbe valutando l'ipotesi di una proroga dello stato di emergenza per il Covid-… -