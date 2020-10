Ecco i giochi gratis per ottobre con PlayStation Plus

Leggi su esports247

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Oggi, 1, Sony ha annunciato iche saranno disponibilie scaricabili senza costi aggiuntivi per gli abbonati a. Isaranno scaricabili in forma gratuita a partire dal 6suNetwork. Questo mese gli abbonati aper4 avranno la possibilità di provare Need for Speed: Payback e Vampyr. Saranno disponibili senza limitazioni fino al 2 di novembre. Fino al 5, se ancora non ne avete usufruito, ricordate di provare e scaricare ia disposizione per il mese di settembre quali Street Fighter V e PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds. Ed ora ci teniamo a presentarvi i due...