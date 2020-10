Dare un senso a quel Sì (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un pacchetto organico di riforme costituzionali per introdurre il “bicameralismo razionalizzato” offerto come ramoscello d’ulivo alle opposizioni per avviare il confronto in Parlamento. Ma anche una grande mobilitazione popolare, che passa per la raccolta firme su Change.Org e l’attivazione dei circoli su base locale, nonché per il coinvolgimento di costituzionalisti e mondo della cultura, con l’obiettivo di riformare nei prossimi due anni e mezzo l’architettura istituzionale italiana come si sogna invano da quarant’anni. Ha il dolce sapore della rivincita la conferenza stampa con cui il segretario del Pd Nicola Zingaretti e tutto il suo stato maggiore – il ministro Dario Franceschini, il vicesegretario Andrea Orlando, il capogruppo alla Camera Graziano Delrio, la responsabile Riforme Roberta Pinotti e i due “operativi” ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un pacchetto organico di riforme costituzionali per introdurre il “bicameralismo razionalizzato” offerto come ramoscello d’ulivo alle opposizioni per avviare il confronto in Parlamento. Ma anche una grande mobilitazione popolare, che passa per la raccolta firme su Change.Org e l’attivazione dei circoli su base locale, nonché per il coinvolgimento di costituzionalisti e mondo della cultura, con l’obiettivo di riformare nei prossimi due anni e mezzo l’architettura istituzionale italiana come si sogna invano da quarant’anni. Ha il dolce sapore della rivincita la conferenza stampa con cui il segretario del Pd Nicola Zingaretti e tutto il suo stato maggiore – il ministro Dario Franceschini, il vicesegretario Andrea Orlando, il capogruppo alla Camera Graziano Delrio, la responsabile Riforme Roberta Pinotti e i due “operativi” ...

Un pacchetto organico di riforme costituzionali per introdurre il “bicameralismo razionalizzato” offerto come ramoscello d’ulivo alle opposizioni per avviare il confronto in Parlamento. Ma anche una g ...

