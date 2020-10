Conte omaggia Inzaghi: “E’ stato bello rivederti amico mio” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il campo ha sancito un vincitore e uno sconfitto ma fuori dal rettangolo di gioco Antonio Conte e Filippo Inzaghi sono legati da una sincera amicizia. Il tecnico dell’Inter nella giornata odierna ha voluto rendere onore a Superpippo pubblicando sul suo profilo Instagram una foto che li ritrae insieme a pochi minuti dal fischio d’inizio. “Compagno di tanti momenti indimenticabili… è stato bello rivederti amico mio!”, ha scritto Conte che ha lasciato il Sannio con tre punti preziosi in tasca. Inzaghi a fine gara aveva sottolineato le capacità del rivale indicando i nerazzurri come una delle favorite per la conquista dello Scudetto. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il campo ha sancito un vincitore e uno sconfitto ma fuori dal rettangolo di gioco Antonioe Filipposono legati da una sincera amicizia. Il tecnico dell’Inter nella giornata odierna ha voluto rendere onore a Superpippo pubblicando sul suo profilo Instagram una foto che li ritrae insieme a pochi minuti dal fischio d’inizio. “Compagno di tanti momenti indimenticabili… èmio!”, ha scrittoche ha lasciato il Sannio con tre punti preziosi in tasca.a fine gara aveva sottolineato le capacità del rivale indicando i nerazzurri come una delle favorite per la conquista dello Scudetto. ...

Hanno litigato dall'inizio alla fine di una giornata campale per il calcio e il contagio da Covid-19. Hanno cominciato gli esponenti del governo, hanno finito le due società coinvolte, Genoa e Torino ...

Conte alla mostra «Lockdown Italia vista dalla stampa estera»

Il presidente del consiglio alla mostra «Lockdown Italia vista dalla stampa estera»: "Sono grato all’associazione Stampa Estera in Italia per aver reso omaggio al coraggio ...

Hanno litigato dall'inizio alla fine di una giornata campale per il calcio e il contagio da Covid-19. Hanno cominciato gli esponenti del governo, hanno finito le due società coinvolte, Genoa e Torino ...