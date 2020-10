Alunno positivo al Covid: due classi in quarantena a Rho (Di giovedì 1 ottobre 2020) Rho , Milano,, 1 ottobre 2020 - Bambino positivo al Covid , due classi e le loro educatrici e le loro educatrici della scuola dell'infanzia Pascoli a Rho , in quarantena. Aumenta nell'hinterland ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 1 ottobre 2020) Rho , Milano,, 1 ottobre 2020 - Bambinoal, duee le loro educatrici e le loro educatrici della scuola dell'infanzia Pascoli a Rho , in. Aumenta nell'hinterland ...

LatinaQTW : Aprilia, altro alunno positivo al Covid 19 nella scuola superiore Rosselli. Sabato test riservati agli studenti - Telebari : Bari, alunno positivo nella scuola media Michelangelo: classe in quarantena - #Bari #Notizie - baritoday : Un caso di covid alla scuola media Michelangelo, positivo un alunno: classe in quarantena - Borderline_24 : #Bari, alunno positivo al Covid nella #Scuola Michelangelo: intera classe in #Quarantena - controradio : I compagni di classe di un positivo e il rebus dei tamponi: testimonianze dalla quarantena Autore: Chiara Brilli <p… -