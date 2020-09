Per la Uefa bastano 13 calciatori non contagiati (almeno un portiere) per giocare (Di mercoledì 30 settembre 2020) Che succede se una squadra ha più calciatori positivi? Ciascun Paese si è dato una propria regola. Quei Paesi che non lo hanno fatto, hanno deciso di attenersi alla linea della Uefa. Come ricorda la Gazzetta (ma non solo): Si stabilisce che la partita si potrà giocare nel caso in cui le squadre abbiano almeno 13 giocatori disponibili, cioè non contagiati, da mandare in campo. Fra questi 13 ci deve essere assolutamente un portiere. In pratica, il caso Genoa – dove i calciatori positivi sono 10 – non rientrerebbe nella casistica che porterebbe al rinvio, almeno secondo le regole europee. La norma è particolarmente rigida anche perché particolarmente rigido è il calendario. (…) Nel caso in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020) Che succede se una squadra ha piùpositivi? Ciascun Paese si è dato una propria regola. Quei Paesi che non lo hanno fatto, hanno deciso di attenersi alla linea della. Come ricorda la Gazzetta (ma non solo): Si stabilisce che la partita si potrànel caso in cui le squadre abbiano13 giocatori disponibili, cioè non, da mandare in campo. Fra questi 13 ci deve essere assolutamente un. In pratica, il caso Genoa – dove ipositivi sono 10 – non rientrerebbe nella casistica che porterebbe al rinvio,secondo le regole europee. La norma è particolarmente rigida anche perché particolarmente rigido è il calendario. (…) Nel caso in ...

napolista : Per la Uefa bastano 13 calciatori non contagiati (almeno un portiere) per giocare Quindi il Genoa potrebbe giocare… - ContinassaMech : @AlessioRoxas95 La risposta è più semplice, o lui o nessun altro come riserva visto che non ci sono spazi per inser… - calciofemita : ???? A Coverciano, è stato inaugurato un corso per allenatori @UEFA che rappresenta il massimo livello di formazione… - Rossonera18m : @Elyrossonera @Iron8292 E stata una visita istituzionale...per parlare di eca e di UEFA ....non c entra nulla il mercato - mirkonicolino : @fadebellis Problema serio per la lista Uefa. Uno barra due rimarranno fuori -

Ultime Notizie dalla rete : Per Uefa Quanto era forte lo specialista delle finali, Didier Drogba? UEFA.com L’Udinese squadra fisica

Da allora un crescendo costante che ha portato l’Udinese ad essere una realtà ormai consolidata nel calcio dei ‘grandi’ se è vero che dal 1995 il club bianconero milita ininterrottamente in Serie A, ...

Preziosi su Genoa-Torino: "In queste condizioni la partita non si può giocare"

Il presidente del Genoa vuole rinviare la partita, ma a decidere è la Lega e lo farà oggi: l'orientamento sarebbe quello di giocare.

Da allora un crescendo costante che ha portato l’Udinese ad essere una realtà ormai consolidata nel calcio dei ‘grandi’ se è vero che dal 1995 il club bianconero milita ininterrottamente in Serie A, ...Il presidente del Genoa vuole rinviare la partita, ma a decidere è la Lega e lo farà oggi: l'orientamento sarebbe quello di giocare.