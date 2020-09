Pec obbligatoria a ottobre | persino per gli automobilisti

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Pecdal primo2020 per professionisti, lavoratori autonomi e imprese. Un obbligo che per molti già esisteva viene rinnovato dalle disposizioni in legge del Decreto Semplificazioni. Si parla anche di una misura speciale per guidatori e proprietari di automobili, arriverà anche per loro l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata registrato presso la Motorizzazione Civile. Pec e servizi elettronici di recapito qualificati erano, non solo obbligatori, ma anche necessari per professionisti come avvocati, notai, commercialisti. Insomma, figure che ogni giorno lavoro con comunicazioni dal valore legale. Le comunicazioni che arrivano con PEC hanno valore superiore alle semplici email, equivalgono alle raccomandate. Pec, multe salate per chi non si ...