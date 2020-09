Omicidio Lecce, si indaga sulla convivenza tra i fidanzati e il killer: dopo un mese lo avevano allontanato dall'appartamento (Di mercoledì 30 settembre 2020) Erano stati coinquilini, poi dopo solo un mese lo avevano allontanato. Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manca avevano condiviso l'appartamento con quello che sarebbe poi diventato il loro ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Erano stati coinquilini, poisolo unlo. Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Mancacondiviso l'con quello che sarebbe poi diventato il loro ...

giusmo1 : +++ Omicidio Lecce: preso assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta +++ - repubblica : Oggi su Rep: ?? L'omicidio di Lecce. La vita segreta del ragazzo che non sapeva sorridere [dalla nostra inviata BRUN… - Agenzia_Ansa : Fidanzati uccisi a #Lecce, lo studente confessa: 'Sono stato io' La vendetta alla base del duplice #omicidio. Il gi… - CosenzaChannel : Antonio De Marco, autore del duplice omicidio di Lecce, viene definito come un ragazzo educato e per bene. Come tut… - GiornalediMonte : Lecce, omicidio fidanzati. Domani mattina l’interrogatorio di convalida del fermo per il presunto reo. -