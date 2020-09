Malgioglio difende Achille Lauro | ma stuzzica Ghali | «’Turbococco’ scopiazzata»

(Di mercoledì 30 settembre 2020) In un’intervista rilasciata per Rolling Stone Cristianosi è sentito dire uno degli artisti più seguiti del momento:. Il paroliere, a margine di un evento per presentare il libro di Aldo Dalla Vecchia su Mina, ha voluto replicare a Renato Zero, che durante una conferenza stampa ha definito il camaleontico cantante di “Me ne frego” un vero “clown”. Un’esternazione fuori luogo secondo, che ha lodato invece il carisma del giovane. leggi anche l’articolo —>Instagram, travestimento anti-Covid a Milano: malore a Corso Buenos Aires Cristiano...

E ancora: «È straordinario, non ha bisogno di essere difeso, però va incoraggiato ... però ho rispettato che non volesse dirlo» Cristiano Malgioglio è soddisfatto della sua carriera ...In una lunga intervista rilasciata per Rolling Stone Cristiano Malgioglio difende Achille Lauro e ritorna sulla querelle che - per ...