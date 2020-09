L’orrore delle donne cucite

Leggi su bufale

(Di mercoledì 30 settembre 2020) L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che quasi 200 milioni dinel mondo abbiano subito la mutilazione degli organi genitali, di queste 3 milioni ogni anno sono bambine di età inferiore a 15 anni. In particolare, l’infibulazione è una mutilazione genitale femminile (MGF) di terzo tipo che prevede l’escissione del clitoride,piccole e in partegrandi labbra, e la successiva ricucitura della vulva, svolta in modo tale da far rimanere un piccolo foro da cui l’urina e il sangue mestruale possano fuoriuscirne. Questa pratica brutale, svolta per preservare la verginità della donna fino al matrimonio, è molto diffusa nell’Africa Subsahariana, specialmente in Somalia, dove la popolazione femminile colpita raggiunge quasi il 100%. A causa ...