Google Meet torna a pagamento, 7 app per videochiamare gratis (Di mercoledì 30 settembre 2020) Google Meet torna a pagamento dal 31 marzo 2021. Nonostante le indiscrezioni parlassero di un ritorno alla versione premium dal 30 settembre, la popolare app per videochiamate rimarrà gratuita almeno per i prossimi 6 mesi. Un Meeting potrà durare fino a un massimo di 24 ore – quindi addio al tetto da 60 minuti imposto nella versione free precedente al coronavirus – e basterà avere un account Gmail per poter creare una stanza e invitare amici e parenti. «Mentre ci avviciniamo alla stagione delle festività con meno viaggi in programma per riunioni di famiglia, incontri fra genitori e insegnanti e cerimonie, vogliamo continuare ad aiutare coloro che fanno affidamento a Meet per rimanere in contatto nei prossimi mesi. Come testimonianza del ...

