Concorso per il Tar in sicurezza, il Consiglio di Stato scrive le regole (Di mercoledì 30 settembre 2020) Misurazione della temperatura ai candidati prima dell’accesso nei locali, banchi distanziati di un metro e mezzo e nessun rischio assembramenti di fronte agli ingressi. Il Concorso per i 40 posti al Tar che si svolgerà dal 6 al 9 ottobre avverrà con le regole anti-Covid ai massimi livelli. A spiegarlo nei dettagli è una comunicazione a cura del Consiglio di Stato uscita oggi sul sito di Giustizia amministrativa, dopo che ieri HuffPostaveva raccolto le preoccupazioni di alcuni canditati all’esame in programma a Roma, all’Ergife Palace Hotel di Via Aurelia. In particolare è Stato precisato che le prove scritte si svolgeranno in un locale costituito da più sale e sanificato “nel pieno rispetto del distanziamento e delle misure previste dalle ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Misurazione della temperatura ai candidati prima dell’accesso nei locali, banchi distanziati di un metro e mezzo e nessun rischio assembramenti di fronte agli ingressi. Ilper i 40 posti al Tar che si svolgerà dal 6 al 9 ottobre avverrà con leanti-Covid ai massimi livelli. A spiegarlo nei dettagli è una comunicazione a cura deldiuscita oggi sul sito di Giustizia amministrativa, dopo che ieri HuffPostaveva raccolto le preoccupazioni di alcuni canditati all’esame in programma a Roma, all’Ergife Palace Hotel di Via Aurelia. In particolare èprecisato che le prove scritte si svolgeranno in un locale costituito da più sale e sanificato “nel pieno rispetto del distanziamento e delle misure previste dalle ...

riccardo_fra : Il concorso Scuola non è più rinviabile: migliaia di precari aspettano da anni, con il reclutamento di 32mila nuovi… - CatalfoNunzia : Congratulazioni ai vincitori del #EU4FairWork, il concorso promosso da @EU_Commission e @MinLavoro per valorizzare… - Mov5Stelle : Oggi alle 15 i nostri portavoce @CiminoM5s e @GianlucaVacca chiederanno alla ministra dell'istruzione… - AmataSalvo : RT @mat_brandi: La televendita di #Conte fa ridere ma dice molto dell'Italia di oggi. Uno stato non più sovrano, privato delle leve economi… - v3rd3acqua : RT @perchetendenza: #MarcoVannini: Perché nel processo per la sua morte la Corte d'Assise d'Appello ha condannato a 14 anni Antonio Ciontol… -