Brucia vecchi tubi d' irrigazione in campagna | denunciata

oldcardigvn : ci rendiamo conto? io non posso stare i mesi interi senza poter studiare o recuperare esami vecchi solo perché a voi brucia il culo -

Ultime Notizie dalla rete : Brucia vecchi

CataniaToday

ROMA - "La sconfitta del No al referendum sul taglio dei parlamentari brucia, siamo nella fase più oligarchica che si sia mai vista. Una via d'uscita è un proporzionale con preferenze". Mattia Santori ...Per l’ennesima volta è invece naufragato il tentativo di ritoccare sui 500 metri il vecchio primato di Ottavio Missoni che da 80 anni resiste con l’inavvicinabile 1’03’’34. Ha fallito ...