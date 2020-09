Boateng: «Perchè al Monza? È difficile dire no a Galliani e Berlusconi» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Kevin Prince Boateng ha parlato in conferenza stampa presentandosi a media e tifosi. Le sue dichiarazioni Kevin Prince Boateng ha parlato in conferenza stampa presentandosi a media e tifosi. Queste le parole del ghanese riportate da TuttoMonza.it. «Per tanti motivi potevo restare tranquillo a Firenze, ma sono abituato alle pressioni e per questo ho scelto questo progetto e questa piazza. Voglio contribuire a raggiungere grandi traguardi. Con Galliani e Berlusconi ho un legame che va oltre il calcio, per cui sarebbe stato difficile dire no quando mi hanno chiamato. Non sono abituato a giocare in una squadra senza pressioni, però vedo molto ambizione e non vedo l’ora di iniziare. Ruolo? Il mister mi vede come trequartista e io spero di giocare in quel ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Kevin Princeha parlato in conferenza stampa presentandosi a media e tifosi. Le sue dichiarazioni Kevin Princeha parlato in conferenza stampa presentandosi a media e tifosi. Queste le parole del ghanese riportate da Tutto.it. «Per tanti motivi potevo restare tranquillo a Firenze, ma sono abituato alle pressioni e per questo ho scelto questo progetto e questa piazza. Voglio contribuire a raggiungere grandi traguardi. Conho un legame che va oltre il calcio, per cui sarebbe statono quando mi hanno chiamato. Non sono abituato a giocare in una squadra senza pressioni, però vedo molto ambizione e non vedo l’ora di iniziare. Ruolo? Il mister mi vede come trequartista e io spero di giocare in quel ...

