Al via il Fondo Canaima, a tutela dei creditori del Venezuela (Di mercoledì 30 settembre 2020) Milano, 30 set. (Adnkronos) - Per i possessori di titoli tossici Venezuelani è arrivato il momento di salvaguardare i capitali investiti. Sul mercato esiste infatti una soluzione che non molti conoscono eppure ha tutti i presupposti per funzionare. Il veicolo è un Fondo. Si chiama Canaima Global Opportunities, dal nome di un parco naturale Venezuelano, e si avvale della consulenza operativa della società IlliquidX con sede a Londra, di cui è Ceo l'ing. Celestino Amore, manager con lunga esperienza nelle banche d'affari della City e nel settore del trading e della negoziazione di debiti sovrani insolventi. Il Fondo Canaima investirà in opportunità di debito sovrano in difficoltà, inizialmente a partire dal Venezuela, ma in ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Milano, 30 set. (Adnkronos) - Per i possessori di titoli tossicini è arrivato il momento di salvaguardare i capitali investiti. Sul mercato esiste infatti una soluzione che non molti conoscono eppure ha tutti i presupposti per funzionare. Il veicolo è un. Si chiamaGlobal Opportunities, dal nome di un parco naturaleno, e si avvale della consulenza operativa della società IlliquidX con sede a Londra, di cui è Ceo l'ing. Celestino Amore, manager con lunga esperienza nelle banche d'affari della City e nel settore del trading e della negoziazione di debiti sovrani insolventi. Ilinvestirà in opportunità di debito sovrano in difficoltà, inizialmente a partire dal, ma in ...

MarcoCo40623847 : @gloquenzi / generazioni, la degenerazione dell'individualismo, la perdita dei valori comunitari e via blaterando.… - TV7Benevento : Al via il Fondo Canaima, a tutela dei creditori del Venezuela... - hassan_riccardo : @ComuneMI E intanto il semaforo in fondo a via Sardegna fatto in maniera indegna crea km di code sia in via Majno c… - fisco24_info : Al via il Fondo Canaima, a tutela dei creditori del Venezuela : - paolodeluca72 : @EnricoStefano @AssCapitolina percorsa poco fa ambo i sensi dall'incrocio con via gela fino a via delle cave. fondo… -

Ultime Notizie dalla rete : via Fondo Al via il Fondo Canaima, a tutela dei creditori del Venezuela Adnkronos Al via i lavori di restauro della Cappella di San Marco a Sutera

Al via i lavori di restauro della Cappella di San ... La restauratrice si è soffermata sugli aspetti tecnici del restauro affermando che in fondo gli affreschi non sono in pessime condizioni ...

Al via il bando per le iscrizioni ai percorsi formativi erogati dalla Fondazione ITS Sicani

Pubblicato oggi sul sito www.itssicani.it il bando per la partecipazione ai percorsi formativi a numero chiuso, a cura della Fondazione ITS Sicani con sede a Bivona (Agrigento), per il conseguimento d ...

Al via i lavori di restauro della Cappella di San ... La restauratrice si è soffermata sugli aspetti tecnici del restauro affermando che in fondo gli affreschi non sono in pessime condizioni ...Pubblicato oggi sul sito www.itssicani.it il bando per la partecipazione ai percorsi formativi a numero chiuso, a cura della Fondazione ITS Sicani con sede a Bivona (Agrigento), per il conseguimento d ...